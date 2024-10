Na fuga aos lugares de despromoção, o Fluminense triunfou ante o rival Flamengo, por 0-2. Na madrugada desta sexta-feira, no Maracanã, Gabigol foi titular e Alex Sandro foi aposta desde banco, ao contrário de David Luiz e de Evertton «Cebolinha».

Ainda que o experiente Ganso tenha falhado um penálti aos 45+4m, o FLU alcançou a vantagem aos 50 minutos, por Lima.

Dez minutos volvidos, Jhon Arias duplicou a vantagem a favor dos forasteiros.

Assim, o Flamengo atrasa-se na corrida pelo título, permanecendo com 51 pontos, menos nove do que o líder Botafogo. Na próxima ronda, o FLA visitará o Juventude (14.º).

Por sua vez, o Fluminense arrecadou a segunda vitória consecutiva e subiu ao 15.º lugar, com 33 pontos, dois de diferença para a linha de água. Na próxima ronda, receberá o Athletico Paranaense (17.º).

Depay brilha e embala «Timão»

Num duelo de aflitos, o Corinthians triunfou sobre o Paranaense, por 5-2. Nos anfitriões, André Carrillo, o guardião Hugo Souza (ex-Desp. Chaves) e o avançado Memphis Depay foram titulares.

Num encontro de parada e resposta, o Corinthians arrecadou a vantagem aos cinco e 18m, por Matheus França e Cacá

.

Na resposta, aos 30 e 39 minutos, Nikão e Erick Carvalho restabeleceram a igualdade.

Na etapa complementar, Depay estreou-se a marcar pelo «Timão», assinando o 3-2 e abrindo a via da goleada. Estavam decorridos 59 minutos.

Seguiram-se os golos de Rodrigo Garro (66m) e de Yuri Alberto (78m).

Desta forma, o Corinthians deixou a zona de despromoção (16.º), com 32 pontos, por troca com Vitória (18.º) e Paranaense (17.º). Na ronda seguindo, o «Timão» jogará no reduto de outro aflitro, o Cuiabá (19.º).