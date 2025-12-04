Neymar voltou a vestir a capa de herói e ofereceu o segundo triunfo consecutivo ao Santos, na deslocação ao reduto do Juventude, com um «hat-trick» apontado em 16 minutos.

Titular pelo conjunto visitante, o internacional brasileiro apenas deixou o campo nos minutos finais do encontro, sendo que continua a jogar com um problema no menisco. O primeiro tempo não teve qualquer golo e a equipa da casa até teve algum ascendente, mas tudo mudou no regresso dos balneários.

Aos 56 minutos, Neymar recebeu de Guilherme e atirou para o 1-0, tendo acabado por fazer o segundo aos 65 minutos, a passe de Igor Vinícius. A cereja no topo do bolo surgiu a meio da segunda parte, quando o avançado de 33 anos beneficiou de uma grande penalidade e atirou para o 3-0.

Assista aqui ao terceiro golo de Neymar: 

Este triunfo deixa o Santos com 44 pontos e na 14.ª posição, com dois de vantagem para o Vitória, clube que ocupa o primeiro dos quatro lugares de despromoção no campeonato.  

