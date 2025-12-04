VÍDEO: «hat-trick» de Neymar afasta Santos da luta pela permanência no Brasil
Triunfo por 3-0 sobre o Juventude deixa o Santos com dois pontos de vantagem para o Vitória, primeiro clube em zona de descida no Brasileirão
Neymar voltou a vestir a capa de herói e ofereceu o segundo triunfo consecutivo ao Santos, na deslocação ao reduto do Juventude, com um «hat-trick» apontado em 16 minutos.
Titular pelo conjunto visitante, o internacional brasileiro apenas deixou o campo nos minutos finais do encontro, sendo que continua a jogar com um problema no menisco. O primeiro tempo não teve qualquer golo e a equipa da casa até teve algum ascendente, mas tudo mudou no regresso dos balneários.
Aos 56 minutos, Neymar recebeu de Guilherme e atirou para o 1-0, tendo acabado por fazer o segundo aos 65 minutos, a passe de Igor Vinícius. A cereja no topo do bolo surgiu a meio da segunda parte, quando o avançado de 33 anos beneficiou de uma grande penalidade e atirou para o 3-0.
Assista aqui ao terceiro golo de Neymar:
Este triunfo deixa o Santos com 44 pontos e na 14.ª posição, com dois de vantagem para o Vitória, clube que ocupa o primeiro dos quatro lugares de despromoção no campeonato.