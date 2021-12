Na celebração da conquista do Brasileirão, o At. Mineiro bateu o Bragantino (4-3) e Hulk voltou a marcar.

O Galo foi para o intervalo empatado a uma bola, após o golo de Keno, aos 20 minutos, seguido da resposta de Ytalo, aos 39. Na segunda parte, os forasteiros ainda marcaram por Artur (47m), mas Matías Zaracho (52m) e Jefferson Savarino completaram a reviravolta (78m).

Já mesmo na reta final da partida, apareceu Hulk. O melhor jogador e marcador da competição (19 golos), foi mais forte no ressalto e, na cara do guardião do Bragantino, finalizou com um toque de classe.

O At. Mineiro celebrou a conquista do segundo título da história, já depois de Artur ter bisado mas sem ir a tempo de estragar a festa do Galo.