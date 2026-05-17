VÍDEO: Josué brilha no Brasil mas Neymar rouba show após ser mal substituído
Aconteceu durante a derrota do Santos por 3-0 frente ao Coritiba. Médio português marcou e fez uma assistência
O Santos, tal como Neymar, viveu uma tarde para esquecer na 16.ª jornada do Brasileirão, na qual perdeu por 3-0 frente ao Coritiba do português Josué. O jogo foi disputado na Neo Química Arena, casa do Corinthians, que o Peixe alugou para o encontro.
Josué, antigo médio do FC Porto, foi uma das figuras [por bons motivos] da partida, ao assistir para o 1-0 e apontar o terceiro golo, de penálti. Antes, Breno Lopes bisou.
O resultado foi construído durante a primeira parte, mas foi depois do intervalo que aconteceu o caso que marcou o encontro.
Aos 65 minutos, Neymar foi substituído por Robinho Júnior e não tardou em reclamar. Não contra a decisão do treinador, que até nem o queria tirar do campo, mas porque a equipa de arbitragem não corrigiu o erro que cometeu no anúncio da alteração.
É que quem deveria ter saído seria Gonzalo Escobar, o camisola 31, mas na placa eletrónica surgiu o 10 de Neymar.
Inconsolado, o craque do Santos pegou no boletim em que estava assinalada a substituição e mostrou-o ao mundo pela transmissão televisiva. Absolutamente inacreditável.
[Artigo editado às 18h38]