No derradeiro lance da receção ao Internacional – que culminou em derrota por 2-1 – Neymar esteve muito próximo de empatar a contenda. Aos 90+5 minutos, depois de Barreal reduzir – aos 90+3m – o capitão do Santos disparou cruzado e, convencido de que era golo, correu a celebrar.

Pleno de loucura por aquele que seria o quinto golo na época, o capitão até partiu a bandeira de canto. Em simultâneo, não reparou que o guarda-redes Rochet havia impedido o 2-2.

Após o apito final, um adepto visou em particular Neymar. O avançado de 33 anos, como habitual, fez questão de responder e até tentou ser pedagógico, mas sem sucesso. O momento terminou com troca de insultos. Mais tarde, este adepto pediu desculpa nas redes sociais, mas exigiu mais empenho dos jogadores.

A segunda derrota consecutiva deixa o Santos no 17.º lugar – o primeiro de descida – com 14 pontos, em igualdade com o Vasco da Gama (16.º). Segue-se a visita ao lanterna vermelha, o Sport Recife (20.º), na noite de sábado (22h30).