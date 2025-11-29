O Santos recebeu e venceu o Sport Recife por 3-0, num jogo marcado pela titularidade decisiva de Neymar, já que o internacional brasileiro está a contas com um problema no menisco esquerdo, mas decidiu arriscar e ir a jogo.

Com os portugueses Sérgio Oliveira, João Silva e Gonçalo Paciência no banco de suplentes, a equipa visitante não entrou bem no jogo e pagou caro. Dentro da área, Neymar recebeu de Guilherme, puxou a bola para o melhor pé e rematou rasteiro para o fundo da baliza, levando à loucura os adeptos presentes no Estádio Urbano Caldeira.

Assista aqui ao golo de Neymar:

Melhor para o Santos só mesmo o que aconteceu pouco depois, quando Lucas Kal protagonizou um momento infeliz e desviou a bola para a própria baliza, dobrando assim a vantagem à equipa da casa.

O resultado manteve-se até ao intervalo e Neymar voltou a ser essencial para a construção de um jogo mais tranquilo do Santos, juntando o golo a uma assistência para o remate certeiro de João Schmidt (67 minutos).

Esta vitória deixa o Santos com 41 pontos e no 15.º lugar do Brasileirão, sendo que o Vitória e o Fortaleza têm 39 pontos e ainda vão jogar nesta 36.ª jornada.