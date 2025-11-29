VÍDEO: Nuno Moreira marca e Vasco termina com série de cinco derrotas seguidas
Goleada por 5-1 sobre o Internacional deixa o Vasco no décimo lugar do Brasileirão
O Vasco da Gama recebeu e aplicou uma goleada ao Internacional, na 36.ª jornada do Brasileirão, com o português Nuno Moreira em bom plano.
Titular na equipa da casa, o ex-Sporting viu Andrés Gómez apontar o 1-0 logo aos dois minutos de jogo e pouco depois foi a vez de Rayan dobrar a vantagem do Vasco, a passe de Paulo Henrique. Até ao intervalo, o melhor que os visitantes conseguiram fazer foi reduzir a desvantagem, por intermédio de Ricardo Mathias (45+2 minutos) e regressar aos balneários com esperança numa reviravolta.
Ora, o que certamente não esperavam era uma nova entrada demolidora do Vasco, que em apenas dois minutos voltou a faturar, com o «bis» de Rayan. Aos 58 minutos, Cauan Barros deu contornos de goleada ao resultado e aos 66 foi a vez de Nuno Moreira colocar o nome na lista de marcadores.
A passe de Paulo Henrique, o avançado português beneficiou de alguma desatenção do guarda-redes para assinar o 5-1 e levar à loucura os milhares de adeptos presentes nas bancadas, que viram a equipa terminar com uma série de cinco derrotas consecutivas.
Assista aqui ao golo de Nuno Moreira:
Este resultado deixa o Vasco na décima posição do Brasileirão, com 45 mpontos, e em zona segura na tabela classificativa, ao contrário do Internacional, que é 16.º e está apenas dois pontos acima da zona de despromoção.