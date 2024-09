O Palmeiras aproveitou o deslize do Flamengo para se isolar no terceiro lugar do Brasileirão. Na noite de domingo, a turma de Abel Ferreira atingiu a terceira vitória consecutiva na Liga, no reduto do Athletico Paranaense (0-2).

Em encontro da 25.ª jornada, o médio Maurício inaugurou o marcador, aos oito minutos. No segundo tempo, 50 minutos mais tarde, foi a vez de Estêvão ampliar a vantagem do Palmeiras.

As trocas não surtiram efeitos, pelo que o campeão em título atingiu os 47 pontos, aproximando-se de Fortaleza (48 pontos) e do líder Botafogo (50). Para o Palmeiras, segue-se a receção ao Criciuma (13.º), na noite de domingo (20h).

O Paranaense ocupa o 12.º posto, com 29 pontos. Ao cabo de três derrotas consecutivas, a próxima ronda reserva a receção ao Fortaleza.

«FLA» escorrega

O Corinthians agravou o momento do Flamengo, vencendo por 2-1. Entre os titulares dos anfitriões estiveram o avançado Héctor Hernández e o guarda-redes Hugo Souza, ambos ex-Desp. Chaves. Do outro lado alinhou o defesa David Luiz, ex-Benfica.

Num encontro de controlo ofensivo por parte do Corinthians, o marcador foi inaugurado aos 26m, por Talles Magno. Antes, ao oitavo minuto, Félix Torres viu o golo anulado, por fora de jogo.

No caminho para o intervalo, aos 37m, o ponta de lança Pedro repôs a igualdade, capitalizando um penálti.

No segundo tempo, em cima da hora de jogo, Ángel Romero fez o 2-1, que prevaleceu até final.

Nos derradeiros minutos, uma entrada duríssima de Yuri Alberto, do Corinthians, valeu o cartão vermelho direto. Estavam decorridos 90+5m. Seis minutos volvidos, e já com o «caldo entornado», Cacá e Carlos Alcaraz foram expulsos, protagonistas em nova confusão.

Apesar do triunfo, o Corinthians permanece em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 25 pontos. Na linha de água está o Fluminense, com 27 pontos. Na próxima jornada, o Corinthians visitará o líder Botafogo, na madrugada de domingo (01h).

Por sua vez, o Flamengo é quarto, com 44 pontos, a seis da liderança. Segue-se a receção ao Vasco da Gama (8.º) na noite de domingo (20h).

Caixinha retoma via das vitórias

O Bragantino venceu na receção ao Bahia, por 2-1. Ainda que o marcador apenas tenha sido inaugurado no segundo tempo, o primeiro golo surgiu aos 17m. Todavia, a felicidade de Jadsom Silva foi travada pelo VAR.

Ao cabo de 64m, Douglas Mendes deu vantagem aos anfitriões. Pouco depois, aos 72m, Luciano Juba repôs a igualdade.

Por fim, e entre muitas trocas, Gustavinho sentenciou o encontro, aos 90+6m.

A turma de Pedro Caixinha retomou a via das vitórias, ao cabo de seis jornadas sem sorrir. Assim, é 11.ª, com 30 pontos. Segue-se a receção ao Grémio (15.º), na noite de domingo (20h).

Por sua vez, o Bahia permanece no 7.º posto, com 39 pontos. O regresso a casa acontecerá na noite de domingo (22h30), ante o Atlético Mineiro (9.º).

«FLU» alimenta esperanças

Na receção ao São Paulo, o Fluminense triunfou, por 2-0. A primeira parte dominadora valeu a vantagem ao intervalo, graças ao golo de Kauã Elias, aos 31m.

Na etapa complementar, entre cartões amarelos e substituições – como a entrada do avançado André Silva, ex-Vit. Guimarães – Keno selou o triunfo, aos 90+1m.

Assim, o «FLU» é 16.º, com 27 pontos, guardando dois pontos de vantagem sobre o Corinthians, o primeiro em zona de despromoção. Ao cabo de três jornadas a pontuar, segue-se a visita ao Juventude (14.º), na noite de domingo (20h).

Por sua vez, o São Paulo falhou a aproximação ao pódio, caindo para o sexto lugar, com 41 pontos, em igualdade com o Cruzeiro (5.º). A próxima jornada reserva a visita a este adversário, na noite de domingo (22h30).

Outros resultados:

Grémio (15.º) 2-3 Atlético Mineiro (9.º)

Vitória (18.º) 1-0 Vasco (8.º)

Cruzeiro (5.º) 3-1 Goianense (20.º)

Juventude (14.º) 1-3 Internacional (10.º)