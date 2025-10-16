VÍDEO: Palmeiras goleia e Abel mantém liderança isolada do Brasileirão
Vitor Roque «bisa» em triunfo caseiro por 5-1
O Palmeiras de Abel Ferreira continua imparável no Brasileirão e somou, na noite desta quarta-feira, a quarta vitória consecutiva para a competição.
Após ter goleado a Juventude (4-1) na última jornada, os comandados do técnico português aplicaram novo amasso, desta feita, frente ao RB Bragantino.
O primeiro tempo teve algum ascendente do Palmeiras, mas foi mesmo o adversário que se adiantou no marcador, graças ao golo de Jhon Jhon (38 minutos). Só que a resposta chegou ainda antes do intervalo e por intermédio de Bruno Fuchs.
As duas equipas regressaram aos balneários com um empate a um golo no marcador, mas o que se assistiu na segunda parte foi uma avalanche ofensiva do Palmeiras. Vitor Roque confirmou a «cambalhota» no resultado (58 minutos) e aos 73 foi a vez de Felipe Anderson concluir com sucesso um lance coletivo sublime do «Verdão».
Assista aqui a um dos golos do Palmeiras:
Já perto do fim, Flaco López (84 minutos) deu contornos de goleada ao encontro e Vitor Roque chegou ao «bis», carimbando mais um triunfo folgado para a turma de Abel Ferreira.
Este resultado mantém o Palmeiras na liderança isolada do Brasileirão com 61 pontos, mais três do que o Flamengo e com um jogo a menos do que o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, que é terceiro classificado (53 pontos).