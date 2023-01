Está de pé quente, Rodrigo Pinho.

No terceiro jogo pelo Coritiba – o segundo como titular –, o avançado contratado ao Benfica somou o segundo golo com as novas cores.

Pinho decidiu o encontro a favor da equipa de António Oliveira frente ao Rio Branco aos 64 minutos, com um golo de pé direito dentro da área. 1-0 foi o resultado final.

O Coritiba partilha assim a liderança do Campeonato Paranaense, decorridas três jornadas, juntamente com o Athletico Paranaense e o Operário.

No Campeonato Paulista, deu empate o clássico entre o Palmeiras e o São Paulo (0-0).

O encontro foi equilibrado, e o verdão, orientado por Abel, apesar de jogar em casa e ter tido mais tentativas de golo, não conseguiu triunfar.

O Palmeiras ocupa assim o segundo lugar do grupo D.