O Botafogo empatou a zero (0-0) na visita ao São Paulo, na 20.ª jornada do campeonato brasileiro.

Diego Costa, apresentado durante a semana como reforço do Fogão, estreou-se neste sábado, entrando ao minuto 74.

Apesar da igualdade, a formação orientada por Bruno Lage segue confortável na liderança do Brasileirão, com 48 pontos em 20 jogos, contra os 34 pontos em 19 jogos do Palmeiras de Abel e os 33 pontos em 18 jogos do Grémio.

