John Textor, dono do Botafogo, mostrou, esta quinta-feira, algum arrependimento relativo ao despedimento precipitado de Bruno Lage do comando técnico da equipa.

«Cometi um erro ao não lutar mais pela permanência de Bruno Lage», disse o empresário norte-americano, citado pelo jornal brasileiro O Globo.

De recordar que o técnico português foi despedido em outubro do ano passado, depois de uma sequência de resultados negativos e a pedido dos próprios jogadores. No comando do Botafogo esteve menos de três meses, tendo realizado 15 jogos e apenas quatro vitórias.