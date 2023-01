Após o empate sem golos com o São Paulo, o Palmeiras de Abel Ferreira voltou às vitórias nesta quarta-feira à noite, ao vencer fora o Ituano por 3-1.

Rafael Navarro inaugurou o marcador aos 30 minutos para o «verdão», que chegou pouco depois ao 2-0 através de um penálti convertido pelo ex-Sporting e Portimonense Bruno Tabata, que se estreou a marcar pela equipa. A abrir a segunda parte, Eduardo Person ainda resgatou a esperança do conjunto da Serie B, mas um autogolo de Lucas Siqueira aos 72m deitou tudo a perder.

O Palmeiras lidera a Serie D do Campeonato Paulista com 8 pontos.

Também nesta quarta-feira, e também no Paulistão, o Red Bull Bragantino voltou aos triunfos. Após a derrota por 3-0 com a Portuguesa, a equipa de Pedro Caixinha impôs-se na receção à Ferroviária por 2-0: Alerrando bisou com golos aos 13 e 29 minutos. O RB Bragantino é líder do Grupo A com 7 pontos.

Pior sorte teve o Bahia. A equipa de Renato Paiva perdeu fora com por 1-0 com o Jacobinense para o Campeonato Baiano. O único golo do jogo foi marcado na conversão de um penálti. O Bahia perde assim o estatuto 100 por cento vitorioso, continuando na frente - agora com a companhia de mais duas equipas - com três vitórias e uma derrota.