Vítor Pereira estreou-se a vencer com o Corinthians fora de casa, no triunfo por 1-0 no terreno do Novorizontino, em jogo da 12.ª e última jornada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Roger Guedes, aos 61 minutos, fez o único golo do encontro, ele que tinha entrado ao intervalo para o lugar de Roni. De resto, Vítor Pereira apresentou uma equipa com vários jogadores que costumam ser menos utilizados.

Com este resultado, o Corinthians terminou o grupo A como líder, com 23 pontos, mais nove do que o Guarini, o segundo classificado. Na quinta-feira, Vítor Pereira decide a passagem às meias-finais da prova frente precisamente ao Guarini.

O resumo do jogo:

No grupo C, o Palmeiras, de Abel, fechou a fase de grupos com um empate (1-1), em casa do Red Bull Bragantino.

Helinho fez o 1-0 para a formação da casa aos 26 minutos, mas na segunda parte o verdão chegou ao empate. Deyverson, ex-Benfica e Belenenses, fez o 1-1 de penálti aos 82 minutos e dois minutos depois foi expulso com um vermelho direto, devido a protestos.

O resumo:

O Palmeiras termina a fase de grupos invicto e como melhor equipa, com 30 pontos. Na madrugada de quinta-feira, recebe o Ituano no jogo dos quartos de final.