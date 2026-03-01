O Vasco da Gama e o Fluminense empataram um golo este domingo, numa partida a contar para a segunda mão das meias finais do Campeonato Carioca, um resultado que apurou o «tricolor» para a final da competição devido ao triunfo alcançado na primeira mão.

Nuno Moreira foi titular no Vasco e foi a formação da casa que entrou melhor na partida. Rene teve à disposição uma grande penalidade logo aos quatro minutos, mas o defesa acabou por atirar ao lado da baliza.

A formação do jogador português reagiu e chegou ao golo por Robert Renan (35m) na sequência de um canto após uma excelente defesa de Fábio.

O Vasco da Gama precisava de mais um golo para dar a volta à eliminatória e Brenner teve uma ótima oportunidade. No entanto, o avançado de 26 anos também falhou uma grande penalidade por culpa de Fábio, que defendeu para o poste direito.

Ora, em cima do apito final e quando tudo apontava para um prolongamento, o árbitro do encontro apitou novamente na direção da marca dos 11 metros, desta vez, para o Fluminense.

O experiente Ganso (89m), de 36 anos, não vacilou e levou o tricolor para a final do Carioca, onde aguarda pelo vencedor da eliminatória entre o Flamengo e o Madureira.