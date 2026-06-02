Carlo Ancelotti mostrou-se visivelmente emocionado com uma mensagem dos netos, durante uma entrevista à GeGlobo.

O selecionador do Brasil foi surpreendido com este momento, que o levou às lágrimas e aos risos, já que no meio do pedido para vencer o Mundial 2026, fizeram questão de reforçá-lo com a vontade de levar a melhor sobre duas seleções: Espanha e França.

«Avô, estamos todos contigo. Espero que ganhes o Campeonato do Mundo e venças a Espanha e a França. Vai, ganha o Mundial», afirmam. Carlo Ancelotti reforça a ligação que tem com a família, à semelhança do que acontece com o povo brasileiro. «Quando falo da minha família, emociono-me. Os brasileiros partilham muitas características com os italianos, especialmente a importância da família, para mim é fundamental.»

Recorde-se que o Brasil integra o Grupo C deste Campeonato do Mundo, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.

Assista aqui ao momento: