Carlo Ancelotti anunciou esta quarta-feira os 26 convocados do Brasil para os particulares com a Coreia do Sul e Japão. As grandes novidades na convocatória foram Vinicius Júnior e Rodrygo.

A dupla do Real Madrid, que falhou a última chamada por escolha do treinador, é opção para os dois jogos de outubro. 

Ancelotti elaborou uma convocatória praticamente com jogadores que atuam na Europa - apenas Bento, Hugo Souza e Fabrício Bruno não jogam no velho continente. Por fim, Neymar voltou a ficar fora das opções, numa convocatória que não contou, de novo, com qualquer jogador do campeonato português. 

O Brasil vai à Coreia do Sul no dia 10 de outubro e ao Japão a 14 do mesmo mês.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defesas: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Mónaco) e Wesley (Roma). 

Médios: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham). 

Avançados: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

