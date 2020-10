O Brasil venceu o Peru por 4-2 com um hat-trick de Neymar, mas o desempenho do jogador brasileiro do PSG não impressionou toda a gente pela positiva.

«Sinceramente, Neymar é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas para mim é um verdadeiro palhaço», disse o peruano Carlos Zambrano, em declarações ao programa La banda del Chino.

«Ele tem consciência de tudo o que fez em campo. Procura o mínimo contacto na área, atirou-se quatro ou cinco vezes para o chão para tentar que marcassem falta e, no final, conseguiu o objetivo: assinalaram dois penáltis que não eram falta», acusou o defesa do Boca Juniors.