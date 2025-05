Depois de o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro voltar a destituir Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na quinta-feira, o órgão máximo do futebol brasileiro tomou posição.

«Em cumprimento da ordem judicial que determinou que fossem convocadas novas eleições o mais rápido possível, informo que amanhã [sábado] vai ser publicado em jornal o Edital de Convocatória para Assembleia Geral Eleitoral da CBF para os cargos de presidente, oito vice-presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício dos mandatos do quadriénio de 2025/2029», lê-se, em comunicado.

Tal como ordenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney – “vice” de Ednaldo Rodrigues – foi incumbido de publicar este comunicado. A referida «Assembleia Geral Eleitoral da CBF» está agendada para 25 de maio.

«Informo, ainda, que a condução do processo eleitoral vai ficar sob responsabilidade de Comissão Eleitoral Apartada e Independente, conforme previsão do art. 22, VI, da Lei n° 9.615/98», esclareceu Fernando Sarney.

Na origem do novo braço de ferro entre a justiça e Ednaldo Rodrigues estão as suspeitas de ilegalidades no processo eleitoral de 2022 – caso que se arrasta nos anos.

Em dezembro de 2023, Ednaldo Rodrigues foi destituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo mesmo caso. Ainda assim, as regras foram acertadas entre CBF e Ministério Público do Rio de Janeiro. Um mês mais tarde, o Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou a decisão e devolveu o cargo a Ednaldo Rodrigues.

Em todo o caso, o presidente destituído da CBF pode avançar com recurso e prolongar este braço de ferro.