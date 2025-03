Ronaldo, antigo internacional brasileiro, desistiu da corrida à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por 23 das 27 federações se terem recusado a ouvir as suas propostas.

«As federações recusaram-se a receber-me nas suas casas, face ao argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar o meu projeto, levar as minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo», escreveu o «Fenómeno» na rede social X.

Para um candidato apresentar uma candidatura à CBF precisa, no mínimo, do apoio de quatro presidentes das 27 federações e de quatro das 40 equipas, que constituem as Séries A (peso 2) e B (peso 1).

Leia o comunicado de Ronaldo «Fenómeno» aqui:

«Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.

Conforme já tinha dito, os primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como ouvir as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do desporto nos respetivos estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com uma força da visão partilhada.

No entanto, no meu primeiro contacto com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações recusaram-se a receber-me nas suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar o meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo.

O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há forma de me candidatar. A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é o direito deles e respeito, independentemente das minhas convicções.

Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e continuo a acreditar que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais, o diálogo, a transparência e a união».