Samir Xaud foi, neste domingo, eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), depois das denúncias de fraude que destituíram Ednaldo Rodrigues, antigo presidente.

Candidato único, Samir Xaud assume a nova posição com apoio de 25 das 27 federações estatais. No entanto, apenas 10 das 40 equipas do primeiro e segundo escalão do futebol profissional brasileiro apoiaram a candidatura.

O Corinthians, o Cruzeiro e o Santos são três exemplos de equipas que não apoiaram o novo presidente. Estes, e outros 21 emblemas, assinaram esta semana uma carta aberta contra o processo. Porém, esses mesmos clubes não fecham portas a «conversações».

Ednaldo Rodrigues tinha sido eleito presidente da CBF em março por unanimidade, mas acabou destituído, a 15 de maio, após as polémicas judiciais. A destituição aconteceu quando o Brasil se aproximava de confirmar Ancelotti como novo selecionador, algo que acabou mesmo por se concretizar.

Samir Xaud assume, assim, o novo mandato como presidente até 2029. O investimento nas divisões inferiores, no vídeo-árbitro e na formação de árbitros foram as grandes «bandeiras» da campanha. No que toca a competências organizacionais, o Mundial feminino de 2027 será o próximo grande desafio desta nova direção.