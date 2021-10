O Palmeiras, de Abel, alcançou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, ao triunfar em casa do Ceará (2-1), em jogo atrasado da 19.ª jornada da prova.

Zé Rafael abriu o marcador a favor da equipa do técnico português nos descontos da primeira parte, e Deyverson, antigo jogador do Benfica e do Belenenses, ampliou a vantagem do verdão aos 72 minutos.

A equipa da casa ainda reagiu, a um minuto dos 90, com um golo de Cleber, mas os três pontos já não fugiram ao conjunto de Abel, que ainda viu o VAR anular um golo por fora de jogo nos descontos, de Gabriel Verón.

Com este resulado, o Palmeiras iguala o Flamengo no segundo lugar do Brasileirão, mas muito à condição, já que a equipa do Rio de Janeiro tem menos três jogos realizados.

