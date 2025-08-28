Cédric Soares, campeão da Europa por Portugal em 2016, está a viver os primeiros momentos do outro lado do oceano. Pelo São Paulo, do Brasil, o lateral direito de 33 anos já soma 35 jogos pelo tricolor paulista, somando duas assistências.

O português foi o convidado do 20.º episódio do «Santo Papo», podcast do São Paulo que é divulgado através do youtube. Durante o episódio, Cédric recebeu alguns vídeos surpresa de ex-colegas, entre eles o destaque vai para a Ricardo Quaresma, antigo

«Grande Cédric, é só para te mandar um abraço. Foi um prazer partilhar certos momentos contigo. Tens de dizer também aos teus amigos [do São Paulo] quem é que te ensinou a cruzar», começou por referir, entre sorrisos.

«Além disso és um bom jogador, uma pessoa fantástica e foi um prazer partilhar grandes momentos contigo, principalmente o campeonato de Europa. Um grande abraço e já sabes, o que precisares estou aqui», concluiu.

O português recebeu ainda mensagens do Gabriel Martinelli, com quem partilhou balneário no Arsenal, e do Miranda, ex-defesa que foi colega do português no Inter.

Cédric tem-se afirmado no São Paulo, sendo titular em 28 jogos dos 35 em que já participou. No que toca aos comandados de Hernán Crespo, encontram-se na sétima posição do Brasileirão e nos «quartos» da Libertadores, onde vão defrontar o DU Quito, do Equador.