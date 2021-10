Depois de terem discutido durante o encontro da fase de grupos da Copa América, Neymar e Yerry Mina voltaram a encontrar-se este domingo, no Colômbia-Brasil, e os ânimos voltaram a aquecer.

O colombiano teve a missão de parar o brasileiro em várias ocasiões, e houve várias discussões entre ambos durante o encontro.

Na primeira parte, os dois discutiram por causa de um lance e os ânimos aqueceram.

Na segunda parte, nova discussão, com o Tite quase entrar em campo para separar Neymar de Mina. Os dois ficaram de rosto colocado, com Neymar a simular um beijo.

🇧🇷 Neymar (Brasil) e Yerry Mina (Colômbia) 🇨🇴 pic.twitter.com/tCtGr66QjY — Guia do Futebol ➕ (de 🏠) (@GuiaFutebolPlus) October 10, 2021

No final do encontro, o brasileiro deixou o campo de forma brusca, direto para os balneários, ao contrário dos companheiros, que ficaram a conversar e trocar camisolas com os adversários no relvado.

Recorde-se que quando se encontraram na Copa América, os dois jogadores chegaram mesmo a trocar empurrões.