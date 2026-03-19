Brasil
Há 43 min
«Oh Ancelotti, e eu?»: a reação de Neymar à convocatória do Brasil
Avançado do Santos não representa a seleção brasileira desde novembro de 2023
DIM
Avançado do Santos não representa a seleção brasileira desde novembro de 2023
DIM
Neymar voltou a ficar de fora da convocatória de Carlo Ancelotti para a seleção do Brasil e mostrou-se triste com a decisão do técnico.
Através das redes sociais, o avançado do Santos partilhou um vídeo com a reação às escolhas e prontamente esboçou um sorriso, juntamente com uma questão: «Oh Ancelotti, e eu?». A verdade é que Neymar não representa o Brasil desde novembro de 2023, na altura diante do Uruguai.
«Não fomos convocados. Fico triste, é óbvio, mas estando lá ou não vou continuar a torcer pela seleção do Brasil. Tenho de continuar a trabalhar, para estar preparado caso exista a oportunidade de estar no Mundial», refere.
Assista aqui às declarações de Neymar:
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