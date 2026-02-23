O jogo entre a Portuguesa e o Corinthians, nos «quartos» do Paulistão, ficou marcado por um episódio de racismo com Hugo Souza, ex-guardião do Desp. Chaves e adeptos da equipa da casa.

Herói na vitória do Corinthians, através do desempate por grandes penalidades, Hugo Souza deixou o relvado enquanto era insultado por dois indivíduos, repreendidos por um terceiro elemento que aparece para acalmar os ânimos. Mais tarde, o próprio clube manifestou solidariedade para com o atleta e repudiou «todas as formas de preconceito».

Após o empate a um golo no tempo regulamentar, o jogo seguiu para a marca dos onze metros e o guarda-redes acabou por ser decisivo ao defender três penáltis apontados por jogadores da Portuguesa. Hugo Souza tornou-se, inclusive, o terceiro guarda-redes na história do Corinthians com mais penáltis defendidos, apenas atrás de Cássio (32) e Ronaldo (27).