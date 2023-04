Não está a ser fácil o início de Cuca à frente do Corinthians. Na estreia no banco do timão, derrota em casa do Góias, por 3-1.

Mais do que isso, o experiente treinador de 59 anos está a ser contestado pela equipa feminina do clube. Em causa está o facto de Cuca ter sido condenado num caso de violência sexual em 1987, na Suíça.

«Estar num clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. "Respeita as Minas" não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso partilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias», lê-se, numa nota publicada pelas jogadoras nas redes sociais, e que está a ser partilhada por alguns adeptos.

Refira-se, de resto, que no dia da sua apresentação, um grupo de adeptos já se tinha juntado à porta da academia do clube para protestar contra a chegada do treinador.

Questionado sobre o assunto, Cuca garantiu que não é um agressor sexual, que não tocou na rapariga em causa e que foi condenado à revelia, por estar no Brasil.