O Corinthians, orientado por Vítor Pereira, precisou de recorrer ao desempate por grandes penalidades (7-6), para garantir as meias-finais do Campeonato Paulista, após a igualdade a uma bola diante do Guarani, no tempo regulamentar.

O Timão chegou à vantagem a dois minutos do intervalo, graças a um golo de Gil. A resposta da equipa visitante surgiu no segundo tempo, com João Victor a restabelecer a igualdade (55m).

Na meia-final, o Corinthians vai defrontar o São Paulo. No outro jogo, o Palmeiras de Abel Ferreira tem encontro marcado com o Red Bull Bragantino.

O resumo da partida: