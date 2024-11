Há quatro meses longe da ribalta, António Oliveira aproveitou o momento para analisar a passagem pelo Corinthians e espreitar o futuro. Aos 42 anos, o treinador português – filho de Toni – guarda planos para continuar pelo Brasil, onde já orientou Athletico Paranaense, Cuiabá e Corinthians.

Em conversa na «Zona Mista» da UOL, António Oliveira começou por recordar os dois anos no Cuiabá.

«Manter o Cuiabá no Brasileirão em 2022, com 52 pontos, e chegar à Sul-Americana é equivalente à conquista da Libertadores ou do campeonato. Temos de perceber a dimensão dos clubes onde estamos e perceber que estes objetivos são títulos para nós.»

«Esses dois anos foram muito felizes, porque vi crescer um clube muito pequeno. É fundamental deixar um legado», relatou.

Em 2024, o treinador português assumiu as rédeas do Corinthians, conseguindo 12 vitórias em 29 partidas.

«A Liga brasileira é das mais difíceis do mundo, talvez o sexto ou sétimo melhor campeonato. As equipas contam com investimentos cada vez maiores, para além da pressão externa.»

«O Corinthians é outra dimensão, respeitando todos os clubes onde estive. Foi o realizar de um sonho. Dei tudo de mim. E sabia aquilo que estava a desenvolver», argumentou.

Questionado sobre o percurso pelo «Timão», António Oliveira recordou a exigência da primeira metade da época.

«Sempre falei de um período de sobrevivência, do caminho das pedras, mesmo quando ganhámos. Fizemos a segunda melhor campanha na Sul-Americana, com apenas dois golos sofridos, e continuámos na Taça do Brasil.»

«Pedi a contratação do Deyverson [então no Cuiabá] e ele queria ir para o Corinthians. Tinha a promessa de reforços. Mas, estou extremamente grato aos jogadores pelo que fizeram, em condições difíceis. Não é fácil viver num clube com instabilidade e uma gestão nova. O próprio presidente teve de conhecer a casa.»

Por isso, António Oliveira garante não guardar ressentimento pelo fim de ciclo no Corinthians.

«Não saí magoado com o presidente Augusto Melo. Ele fez o seu trabalho. E quem é que paga? O treinador. Mas não aponto o dedo. O que ele fez foi para salvar a pele dele e é nessas alturas que temos de ser mais firmes.»

«Hoje o Corinthians tem uma equipa nova, não vale a pena dizer que faria melhor ou pior. O Corinthians é uma página bonita da minha vida que já é passado. E não vai descer [para a série B]», reiterou.

Questionado sobre o interesse do Atlético Mineiro, quando estava há um mês no Corinthians, António Oliveira não confirmou qualquer abordagem do «Galo».

«Uma proposta tentadora de um clube muito mais estável, com um plantel mais consistente. Mas, tenho valores e não vale tudo. A melhor decisão foi ter ficado e não me arrependo. As oportunidades vão, com certeza, surgir», comentou.

Quanto ao próximo passo, António Oliveira mostrou apreço pelo Cuiabá, mas não adiantou interesse em voltar. Sobre o Santos – próximo de regressar ao Brasileirão – a resposta não foi clara.

«Estou no Brasil por iniciativa própria, não estou a trabalhar porque não quero. Já tive propostas no Brasil e de equipas que disputam a Liga dos Campeões do Médio Oriente.»

«Quero começar um projeto do zero, porque o sucesso de uma época depende muito da escolha dos jogadores. Quero estabelecer-me numa equipa com uma identidade muito própria, que goste de ter a bola e que seja ofensiva. E isso, muitas vezes, não se consegue fazer com o comboio em andamento. Vamos aguardar», terminou.