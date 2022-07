Cinco dias após o apuramento para os quartos de final da Libertadores, o Corinthians de Vítor Pereira teve neste domingo mais motivos para sorrir, ao derrotar em casa o Flamengo por 1-0 naquele que é um dos clássico mais «quentes» do futebol brasileiro.

Vítor Pereira, que lançou o português Rafael Ramos para o onze, acabou por ser expulso aos 35 minutos por protestar na sequência de um lance em que se queixou de uma grande penalidade por assinalar a favor do Timão. Viu primeiro o amarelo e logo a seguir foi admoestado com o vermelho.

Por essa altura registava-se um empate sem golos, que acabou por ser desfeito na segunda parte. Aos 52 minutos, Rodinei acabou por finalizar na própria baliza numa jogada aparentemente inofensiva: foi o quinto (!) autogolo do Flamengo neste Brasileirão, um máximo entre as 20 equipas.

O Corinthians segurou a vantagem mínima até ao apito final, voltou aos triunfos no campeonato após dois jogos sem ganhar e continua na luta pelo lugares do topo.

Também neste domingo, ainda antes do Corinthians, o Athletico Paranaense, que estava à frente da equipa de Vítor Pereira, perdeu fora por 2-1 com o Goiás e mantém-se com 27 pontos, menos dois do que o Timão.