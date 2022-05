Andrés Sánchez, ex-presidente do Corinthians, negou que o clube de São Paulo tivesse estado interessado na contratação de Jorge Jesus após a saída do Benfica no final de dezembro, ao contrário do que o treinador português afirmou recentemente numa entrevista ao programa «Bem, amigos», do canal brasileiro SportTV, onde referiu que também o Atlético Mineiro pretendeu contratá-lo.

«Isso é mentira. Ele é um mentiroso. O Bruno [Macedo], empresário dele, é que andou a ligar para toda a gente. O Duílio [n.d.r.: atual presidente do Corinthians] conversa com o "mundo", mas quem estava a oferecer para lá e para cá era o empresário. Para fazer jogo, porque ele não viria. Como o que ele está a ganhar do Benfcia, não viria nem para a seleção brasileira», afirmou em declarações ao podcast «De Lavada».

De referir que Andrés Sánchez deixou a presidência do Corinthians no início de janeiro. Ou seja, poucos dias após Jorge Jesus passar a ser um treinador livre.

O Corinthians é atualmente treinador por Vítor Pereira e lidera o Brasileirão.