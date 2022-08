O Corinthians arrancou um empate em casa do Fluminense na última madrugada, em jogo da primeira mão das meias-finais da Copa do Brasil, graças a um golo de Roger Guedes, que valeu o 2-2 final.

Antes disso, porém, o jogador protagonizou um momento que não escapou aos jornalistas presentes no estádio. Ao ver subir a placa com o número 10 para sair de campo, Guedes não escondeu a insatisfação… até perceber que era o número 10 do Fluminense que ia sair e não ele.

«Eu já tinha saído chateado, acho que ia chegar no banco e “xingar” o Vítor Pereira, mas a placa era para o Ganso e eu entendi mal», admitiu, sorridente, na zona mista após a partida.

Quem também esteve em destaque foi Vítor Pereira pela forma intensa como viveu uma partida para a qual admitiu ter sido essencial ter rodado a equipa no jogo anterior.

«Só existe equipa-base quando o tempo entre os jogos permite. Tenho a certeza que, se eu tivesse ido a Fortaleza jogar com esta equipa, hoje [quarta] não tínhamos capacidade de responder ao Fluminense. Fizemos duas viagens, ontem uma terceira, uma temperatura altíssima, humidade alta. E jogar aqui contra o Fluminen, cansados, não tínhamos hipótese nenhuma. Íamos levar dois, três ou quatro e fechava a eliminatória», defendeu.