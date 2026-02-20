Agora sim, é oficial. Zakaria Labyad é reforço do Corinthians.

Poucos dias após o presidente do clube ter confirmado negociações com o antigo jogador do Sporting, acaba por ser oficializada a sua contratação. Labyad fica com um contrato válido até dezembro deste ano, sendo que em cima da mesa está uma renovação automática até ao fim de 2027, caso sejam atingidos determinados objetivos.

Formado no PSV, o internacional marroquino passou a última época ao serviço do Dalian Yingbo (China), onde fez seis golos e quatro assistências em 25 jogos pela equipa principal.

