Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians. O antigo selecionador brasileiro assinou pelo Timão por duas épocas, até ao final de 2025, segundo informou o clube.

O técnico de 61 anos está de regresso ao clube paulista, onde já teve duas experiências como treinador principal.

Mano Menezes chega do Internacional de Porto Alegre, do qual saiu em julho último, para ocupar a vaga deixada no Corinthians por Vanderlei Luxemburgo.