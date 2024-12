Paul Pogba está atualmente sem clube, após ter deixado a Juventus por mútuo acordo, mas o regresso aos relvados pode acontecer mais cedo do que esperado.

Durante o programa «The Noite», com Danilo Gentili, o internacional francês foi questionado sobre uma possível mudança para o Corinthians, clube onde também atua o seu antigo companheiro de equipa no Man. United, Memphis Depay, Pogba mostrou vontade de voltar a jogar ao lado do neerlandês e espante-se... Completamente de borla.

«Quero jogar com o Memphis. Não quero receber nada, zero», afirmou o jogador de 31 anos.

Recorde-se que Pogba está afastado dos relvados desde setembro de 2023 devido a uma suspensão por doping. Ainda assim, o regresso à competição pode acontecer já em março de 2025.