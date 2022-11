O presidente do Corinhians anunciou a saída de Vítor Pereira do comando técnico do clube.

«Hoje encerramos um ciclo. Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecem», afirmou Duilio Alves [na foto à direita] esta noite após a derrota após a derrota (0-1) do «Timão» contra o Atlético Mineiro.

O Corinthians terminou a presente edição do Brasileirão no 4.º lugar, garantindo o acesso à fase de grupos da Taça Libertadores.

O clube paulista somou 65 pontos, menos 16 do que o campeão brasileiro Palmeiras, de Abel Ferreira.

O antigo técnico do FC Porto, clube onde se sagrou bicampeão nacional, não alcançou qualquer título em nove meses ao serviço do Corinthians. Vítor Pereira chegar à meia-final do Paulistão, aos quartos de final da Libertadores e foi finalista vencido da Taça do Brasil.

Segundo foi noticiado no Brasil, por questões familiares o técnico terá recusado o convite para renovar.