Com o triunfo na última madrugada sobre o Fluminense, por 3-0, o Corinthians de Vítor Pereira qualificou-se pela sétima vez para a final da Taça do Brasil.

Após o empate (2-2) no Rio de Janeiro, na primeira mão, a formação de São Paulo adiantou-se à passagem dos 34 minutos, com um remate de longa distância de Renato Augusto. Com a turma de Fernando Diniz em busca do golo, o Timão sentenciou a partida nos descontos: Giuliano (90+1m) elevou a contagem e Felipe Melo (90+4m) fez um auto-golo que ditou o desfecho do marcador.

Na final, disputada a duas mãos (12 e 19 de outubro), a equipa de Vítor Pereira vai defrontar o Flamengo, que eliminou o São Paulo.

O Corinthians conquistou a Taça do Brasil em três ocasiões: 1995, 2002 e 2009.

Veja o resumo da partida: