O Corinthians deixou uma mensagem que aparentemente é destinada a Prestianni, jogador do Benfica. O argentino, recorde-se, esteve envolvido num alegado caso de racismo com Vinicius Junior, avançado brasileiro do Real Madrid.

Na madrugada desta quinta-feira, o clube paulista visitou o Cruzeiro para a quarta jornada do Brasileirão. Antes do início do encontro, os jogadores do Corinthians taparam a boca com a camisola no momento da foto de pré-jogo. Uma referência ao momento em que alegadamente Prestianni cometeu um ato de racismo denunciado por Vinicius e Mbappé.

Importante ressalvar que Hugo Souza, guarda-redes do Corinthians, sofreu recentemente também racismo num jogo para os «quartos» do Paulista. O ex-Desp.Chaves foi insultado por dois sócios da Portuguesa, que foram prontamente identificados e expulsos pelo clube.

Ainda assim, o detalhe de tapar a boca com a camisola leva também ao caso de Prestianni e Vinicius. Nas camisolas havia, ainda, um detalhe: «Racismo é crime» - está escrito na camisola.

«Contra o racismo e a cobardia, hoje entramos em campo assim. Erguendo o manto. Mostrando a mensagem. Deixando claro de que lado estamos. Racismo é crime. Denuncie. Ligue 190», escreveu o clube.