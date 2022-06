O avançado do Corinthians, Jô, foi «apanhado» numa festa de pagode na noite desta terça-feira, durante a derrota do Timão no terreno do Cuiabá (1-0).

Enquanto o ecrã gigante do bar transmitia a partida, o atacante, que está a contas com uma lesão desde 26 de maio, divertia-se a tocar um instrumento ao lado de uma banda. O momento foi filmado por quem estava presente no local e rapidamente partilhado nas redes sociais.

No final do jogo, o português Vítor Pereira foi informado da situação, mas pediu tempo para que pudesse comentar o assunto e tomar uma posição. «Eu não queria [falar] assim a quente, quase sem tempo para perceber bem o que aconteceu. Prefiro dar um pouco de tempo para poder comentar depois, até para discutir internamente o que se passou de facto. Portanto, não quero falar aqui sem o conhecimento do facto, só porque me disseram qualquer coisa. Preciso de tempo para analisar a situação. Depois vou pronunciar-me sobre o acontecimento», disse o técnico na conferência de imprensa.