A justiça brasileira deu razão ao Corinthians no processo movido pelo treinador Vítor Pereira. De acordo com o GloboEsporte, o Tribunal do Trabalho – do Brasil – entendeu que as exigências do português são da responsabilidade da FIFA e do Tribunal Arbitral do Desporto. O acórdão foi lido esta segunda-feira.

Importa recordar que Vítor Pereira alegava ter o direito ao pagamento de 1,4 milhões de euros de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além de férias e 13.º mês, pelos oito meses que trabalhou no «Timão».

Ainda que possa recorrer da decisão, o treinador parece «condenado» a deixar o processo terminar e pagar mais de 61 mil euros em despesas judiciais.

Vítor Pereira deixou o Corinthians em novembro de 2022.

Atualmente no Al Shabab, da Arábia Saudita, o português ocupa o 11.º lugar da Liga, com três pontos, a três dos líderes Al Hilal, Al Qadisiyah, Al Ittihad e Al Ettifaq.