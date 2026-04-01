VÍDEO: Brasil vence Croácia com dois golos ao cair do pano
Igor Thiago e Martinelli confirmam triunfo canarinho em particular realizado na Flórida (3-1)
O Brasil confirmou um triunfo importante e algo suado frente à Croácia, por 3-1, muito graças às alterações de Carlo Ancelotti e a um fim de segundo tempo eficaz.
A primeira parte ficou marcada pelo ascendente dos canarinhos, que apenas conseguiram chegar ao golo em cima do intervalo. Vinicius Júnior fez o que quis da defesa croata e serviu Danilo para um remate sensacional, de primeira, e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.
No segundo tempo, nota para a entrada do ex-Benfica Petar Musa, assim como duas alterações que marcaram o rumo do jogo.
Igor Thiago e Martinelli entraram ambos aos 67 minutos, mas antes de entrarem em ação, houve tempo para o Brasil apanhar um valente susto, com o golo de Majer.
Ainda assim, o árbitro apontou para a marca dos onze metros pouco depois, quando Endrick caiu na área. No frente a frente com Livakovic, o avançado do Brentford não tremeu e finalizou para o 2-1. Já em período de compensação, um contra-ataque letal fechou as contas do jogo, com Martinelli a atirar para o fundo da baliza.