O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, deslocou-se até ao reduto do Fortaleza e venceu por 2-0, na 10.ª jornada do Brasileirão.

À procura de manter o bom arranque de temporada para a competição, a turma do técnico português entrou melhor no encontro e chegou ao intervalo já com os dois golos de vantagem, apontados por Kaio Jorge (34 minutos) e Lucas Silva (41 minutos), ambos assistidos por Gabriel Barbosa.

Assista aqui a um dos golos do Cruzeiro:

O segundo tempo foi mais equilibrado e nenhuma das equipas conseguiu mexer novamente com o marcador, que acabou por confirmar a sétima vitória do Cruzeiro em nove jogos, para todas as competições.

Este resultado deixa os comandados de Leonardo Jardim no terceiro lugar da tabela, com menos um ponto do que o Flamengo e menos dois do que o Palmeiras, de Abel Ferreira (22 pontos).