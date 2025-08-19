O Cruzeiro de Leonardo Jardim empatou, na madrugada desta terça-feira, no terreno do Mirassol, por 1-1, na 20.ª jornada do Brasileirão.

A equipa orientada pelo técnico português até começou melhor e aos cinco minutos já vencia, com Kaio Jorge em destaque, assistido pelo ex-Sporting Matheus Pereira.

Na segunda parte, aos 65 minutos, o Mirassol igualou o marcador. Negueba agradeceu a assistência de Danielzinho e resgatou um ponto.

Com este resultado, o Cruzeiro deixa fugir o segundo lugar, que agora pertence ao Palmeiras, e está em 38 pontos. O Mirassol está em sexto, com 29.

Nos últimos cinco jogos, a equipa de Leonardo Jardim, que começou a temporada com o pé direito, empatou dois, perdeu outros dois e apenas venceu por uma vez.