São Paulo e Cruzeiro não foram além de um empate a um golo, na terceira jornada do Brasileirão.

Leonardo Jardim viu a sua equipa dispor do único remate à baliza do primeiro tempo, mas sem sucesso. Já no segundo tempo, Cédric ajudou a desbloquear o encontro e assistiu Ferreira para o 1-0, aos 52 minutos.

Este lance serviu para acordar os comandados do técnico português, que do banco viu Kaio Jorge restabelecer a igualdade no marcador, após passe de Kaiki.

Ainda assim, o empate deixa o Cruzeiro na 12.ª posição da tabela classificativa, com apenas quatro pontos somados e a três do Flamengo, atual líder em igualdade pontual com o Palmeiras, de Abel Ferreira.