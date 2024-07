O Cruzeiro recebeu e venceu o Corinthians por 3-0, na 15.ª jornada do Brasileirão.

Frente à antiga equipa do técnico português António Oliveira, caras bem conhecidas do futebol português foram essenciais para a vitória do Cruzeiro. Matheus Pereira (antigo jogador do Sporting) apontou o primeiro golo aos seis minutos e em cima do intervalo, Alvaro Barreal dobrou a vantagem da equipa da casa.

Já no segundo tempo e depois de ter assistido Matheus Pereira para o primeiro, Gabriel Verón (emprestado pelo FC Porto) assinou o terceiro aos 48 minutos. Até final, Arthur Gomes (ex-Sporting) podia ter dado contornos de goleada ao resultado, mas o lance foi anulado por posição irregular.