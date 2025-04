O Cruzeiro está em crise de resultados e a contestação ao técnico português Leonardo Jardim sobe de tom.

Esta madrugada, a equipa de Belo Horizonte perdeu em casa frente ao modesto Mushuc Runa, do Equador, por 2-1, e complicou as contas na Taça Sul-Americana (segunda competição continental).

A jogar à porta fechada por interdição do Mineirão, por castigo da CONMEBOL, os equatorianos surpreenderam, ao abrirem o marcador por Carlos Orejuela (aos 29m). Já na segunda parte, Gabriel Barbosa, aos 67m, empatou para o Cruzeiro, de penálti, mas a equipa visitante haveria de selar o triunfo e fazer a festa com um golo de Bryan Bentaberry, aos 77m.

O Cruzeiro soma assim a terceira derrota seguida, após ter perdido com o Internacional de Porto Alegre, no Brasileirão, e com o Unión Santa Fé, na primeira jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana.

Esta é a pior sequência de resultados em 2025 dos mineiros, que são últimos classificados no Grupo E da Taça Sul-Americana, com zero pontos, enquanto o Mushuc Runa lidera com 6, à frente de Palestino (Chile) e Unión (Argentina), ambos com 3.

Recorde-se que na véspera, também para a Taça Sul-Americana, o Vasco da Gama, com o português Nuno Moreira a titular, venceu os venezuelanos da Academia Puerto Cabello, por 1-0.