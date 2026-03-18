O Cruzeiro avançou nas conversações para contratar Artur Jorge e, agora, busca um acordo com o Al Rayyan, com quem o treinador tem contrato vigente até junho de 2027.

O Maisfutebol apurou que o emblema brasileiro já tem um acerto verbal com o português, mas ainda precisa acertar o pagamento da sua cláusula de rescisão no Catar.

Neste momento, o valor em questão gira em torno de 4,5 milhões de euros. Entretanto, a Raposa tenta uma redução ou, pelo menos, o faseamento do montante.

Campeão da Taça Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo, em 2024, Artur Jorge tem em cima da mesa um contato válido até dezembro de 2027 com o Cruzeiro, que, na temporada passada, foi dirigido pelo também português Leonardo Jardim, hoje no Flamengo.

Artur Jorge, de 54 anos, está fora de Portugal há pouco mais de três anos, isso depois de ter cumprido duas temporadas no comando do Sp. Braga.