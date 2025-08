O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, informou esta sexta-feira que o internacional brasileiro Fagner sofreu uma fratura na perna e é ausência nos próximos jogos.

«O Cruzeiro informa que o atleta Fagner foi submetido a exames que diagnosticaram uma fratura na fíbula da perna direita. A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do clube», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Fagner, emprestado pelo Corinthians, fez um total de 16 jogos e uma assistência na presente temporada.

O Cruzeiro está atualmente em segundo lugar do Brasileirão e está nos «oitavos» da Taça do Brasil.