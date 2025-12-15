Depois de uma temporada muito positiva no Cruzeiro, que conduziu à Libertadores, seis anos depois, e às meias-finais da Taça do Brasil, Leonardo Jardim optou por deixar o clube de Belo Horizonte para «preservar a saúde física e mental», tal como o próprio explicou na despedida.

«Estes momentos não são fáceis, mas temos de ser racionais», referiu o treinador português, lembrando que «o contrato era válido até ao final de 2026, com a possibilidade de sair» antes, cláusula que decidiu acionar após um ano de grande desgaste.

«Os motivos são pessoais. Alguns sinais diziam-me: “Jardim, para um pouco, a saúde física e mental têm de ser preservadas”», contou o técnico, de 51 anos, recordando que esta não é a primeira vez que toma uma decisão deste género.

«Fi-lo no Mónaco, após seis anos. Nessa altura parei um ano e meio para refletir e recuperar energias. O trabalho do treinador não pode ser feito de qualquer forma. Por isso, vou tirar um tempo», admitiu Leonardo Jardim, garantindo ter sido «uma gratidão ter trabalhado no Cruzeiro».

Confira a entrevista coletiva com o Leonardo Jardim na TV Cruzeiro. 🦊



📺 https://t.co/ihLDJGxMZv https://t.co/PKbw1kOJyo — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025

A seu lado, o líder da SAF (o equivalente às SAD portuguesas) do clube, Pedro Lourenço, elogiou o trabalho realizado pelo treinador português. «Os dez meses que ele passou cá valem por dez anos de aprendizagem. Lutámos muito para que isto (a saída) não acontecesse, mas ele tem esta necessidade», referiu.

Em 2025, Leonardo Jardim conduziu o Cruzeiro ao terceiro lugar da Série A brasileira, o melhor registo desde 2014, quando a Raposa venceu o campeonato. Atingiu ainda as meias-finais do Mineirão e da Taça do Brasil, enquanto na Taça Sul-americana ficou pela fase de grupos.

