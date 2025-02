Leonardo Jardim é o novo treinador da equipa principal do Cruzeiro.

Através das redes sociais, o emblema brasileiro confirmou a chegada do técnico português, que fica com um contrato válido até dezembro de 2026. Além de Leonardo Jardim, acompanham-no também António Vieira, José Barros e Diogo Dias.

Assim sendo, Leonardo Jardim substitui Fernando Diniz no comando técnico da equipa principal e tem a primeira aventura na América do Sul, depois de completar 15 jogos à frente do Al Ain, tendo somado apenas cinco triunfos.